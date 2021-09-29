Москва, 29 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Компания Peugeot представила в России новую пассажирскую версию фургона Expert под названием «Бизнес-купе». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Peugeot Peugeot Expert Business Coupe

На авторынке России модель появится в октябре 2021 года. Версия «Бизнес-купе» создана на основе удлиненного кузова L3 (5306 мм). Expert в новой версии будет предлагаться с передним и полным приводом. Стоимость новинки составит от 2 609 000 рублей.

Пассажирский отсек новой версии отделан трехцветным формованным пластиком. Вместимость фургона составит восемь человек.

Также для пассажиров предусмотрены интегрированные подстаканники и есть пластиковые ниши для хранения вещей. Кресла обиты искусственной кожей и расположены друг напротив друга, а между ними встроен раскладывающийся столик.

Expert в версии «Бизнес-купе» получил дизельный агрегат объёмом 2,0 л мощностью 150 л. с. Агрегатируется он с «механикой» или «автоматом».

Ранее в России был представлен кроссовер Peugeot 2008 с новым 150-сильным мотором PureTech.

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