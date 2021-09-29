Москва, 29 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Исполнитель Михаил Шуфутинский высказал своё отношение к рэперу Егору Криду. Об этом 29 сентября пишет издание Lenta.ru.

Скриншот с YouTube Михаил Шуфутинский

Шуфутинский признался, что симпатизирует молодому исполнителю и видит в нём «толкового парня». «…он приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации», — поделился артист.

Ранее Егор Крид выпустил песню под названием «Самый худший трек». В записи композиции приняли участие блогеры Эльдар Джарахов и Бустер.