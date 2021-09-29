Москва, 29 сентября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Инфляция стала ключевой героиней мировой экономики в 2021 году. Во многих высокоразвитых странах мира, например, в США она искусственно разгонялась через печатный станок ФРС, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Цены растут

«Ведущие страны мировой экономики, ставя задачи в прорывном выходе из рецессии, смягчали денежно-кредитную политику, стимулируя ослабление национальных валют.

Инфляционной эффект оказал более масштабное негативное воздействие на продовольственный рынок России в виду более заметного снижения курса рубля к мировым валютам. Климатический фактор и рост цен на топливо также подтолкнули цены вверх по ряду значимых для населения сельхозпродуктов.

Государство взяло под особый контроль рост розничных цен на продовольствие только после критического замечания российского президента Владимира Путина в декабре 2020 года. Это дало положительный эффект, ведь граждане прекрасно знают жадность отечественного ретейла.

Ценообразование товара на полке остается по-прежнему очень темной и мистической историей. Один и тот же литровый пакет молока крупные сетевые магазины могут продавать сегодня и по 56 рублей, и по 106 рублей.

Прекрасная маржинальность бизнеса позволяет ретейлу ставить новые рекорды в капитализации бизнеса и рекордно наращивать новые торговые площади.

Россия является сегодня мощнейшей аграрной державой мира и фундаментальных предпосылок для кризиса отрасли и бесконечного роста цен на продукты питания в стране нет.

Однако очень жаль, что даже в традиционный период дефляции, в августе и сентябре, мы не заметили особого снижения цен на плодоовощную продукции. Наоборот, цены с середины сентября на помидоры и огурцы выросли уже на 7%.

Но радует, что цены в начале осени на другую плодоовощную продукция и мясо пока относительно стабильные. Обуздание инфляции и политика сильного рубля помогли бы эффективно и кратчайшие сроки решить проблему роста цен. Остальное останется на совести ретейла», — считает экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной роста цен на овощи в России стало подорожание горюче-смазочных материалов, считает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ибрагим Рамазанов.

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