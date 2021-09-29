Брюссель, 29 сентября, 2021, 14:14 — ИА Регнум. Примерно у каждого пятого жителя Евросоюза старше 14 лет — высокое кровяное давление. Таковы данные статистического агентства Евростат, опубликованные 29 сентября.

MedWeb.ru Измерение артериального давления

По данным на 2019 год, 22% жителей ЕС в возрасте от 15 лет и старше страдают высоким кровяным давлением. Выше всего их доля в Хорватии (37%), Латвии и Венгрии (по 32%). Меньше всего гипертоников в Ирландии (12%), Люксембурге, Румынии и Нидерландах (по 16%).

При этом доля женщин с артериальной гипертензией выше, чем доля мужчин — 23% против 21%. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается около 1,28 млрд гипертоников, причём половина из них о своём повышенном давлении не знает.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего людей с депрессией, по данным Евростата, в Словении, Португалии и Швеции. Реже всего эта болезнь встречается в Румынии, Болгарии и на Мальте.

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