Москва, 29 сентября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. На участие в программе догазификации подано свыше 185 тыс. заявок от потребителей, сообщает 29 сентября сайт правительства России.

Government.ru Александр Новак

Данная тема обсуждалась на заседание Федерального штаба по газификации, которое провёл вице-премьер Александр Новак.

«До конца 2022 года необходимо обеспечить в газифицированных населённых пунктах подведение газа до границ земельных участков. Темпы подключения напрямую зависят от того, как активно подают заявки граждане», — сказал он.

Новак поручил усилить работу по информированию граждан о возможности участия в программе догазификации. В том числе рассказать о возможностях проведения газа внутри участка.