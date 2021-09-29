Оренбург, 29 сентября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Оренбурге прошло два суда по делу о вырубке зеленых насаждений в центре города. Иск подавал прокурор после выявленных нарушений во время проверки, сообщает областная прокуратура.

Дерево

В надзорном ведомстве отметили, что решения о вырубке деревьев принимались в отсутствие достаточных к тому оснований и без учета интересов жителей на право комфортного проживания.

Между тем, суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований прокурора о компенсации причиненного ущерба посредством высадки зеленых насаждений. Не согласившись с такой позицией, городской прокурор подал апелляцию. В судебном порядке на администрацию Южного округа Оренбурга возложена обязанность произвести высадку зеленых насаждений в количестве 183 деревьев.