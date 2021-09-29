Баку, , 14:05 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 29 сентября прибыл с рабочим визитом в Баку. Об этом сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что встречали главу грузинского правительства вице-премьер Азербайджана Али Ахмедов и замглавы МИД республики Халаф Халафов. В церемонии встречи участвовала рота почётного караула. Также в Баку прибыли министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани и глава минэкономики Натия Турнава.

В тот же день прошла встреча Гарибашвили с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В Баку также запланировано заседание Межправительственной экономической комиссии под председательством премьер-министров Грузии и Азербайджана. На встрече стороны подпишут меморандумы о сотрудничестве.

Стоит отметить, ранее Гарибашвили заявил, что планирует содействовать нормализации отношений Баку и Азербайджана. Он также в скором времени планирует посетить Армению.

Читайте ранее в этом сюжете: Гарибашвили посетит Баку и Ереван для урегулирования отношений между ними