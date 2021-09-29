Томск, 29 сентября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 94 носителя коронавируса, сообщили ИА REGNUM 29 сентября в региональном оперштабе.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Маски в аптеке есть

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 43 560 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 36 530 человек.

За сутки список выздоровевших в регионе пополнился 65 фамилиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Томской области было подтверждено 96 случаев заражения, выздоровели 59 человек.