Москва, 29 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Международные наблюдатели увидели на прошедших выборах в России хорошо организованную процедуру голосования, соблюдение высоких стандартов по санитарной безопасности на участках, а также полный общественный контроль. О своих впечатлениях наблюдатели из Германии, Латвии, Италии и Словакии рассказали на пресс-конференции в Москве 29 сентября.

Kusovato Голосование

Журналист Джулиано Бифольки посетил в дни голосования избирательные участки в Санкт — Петербурге и в Кронштадте, при этом отмечая, что изначально ощущалось давление западной прессы на Россию.

«Когда я побывал в Санкт-Петербурге, я увидел высокие стандарты безопасности в условиях пандемии — меня это поразило. Я разговаривал с местными участниками выборов — различными партиями, НКО и наблюдателями. Ничего нелегального и непрозрачного (в процессе голосования) я не нашёл. От наблюдения получил позитивный опыт», — рассказал Джулиано Бифольки, отмечая, что впечатляет большое число форм голосования для избирателей.

Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер приезжает в России не первый раз, и в этом году он принял участие в наблюдении за выборами в Республике Башкортостан в составе миссии. По словам Штефана Койтера, на участках всегда присутствовали местные наблюдатели — от открытия участков и до подведения итогов, были установлены и видеокамеры.

«Я побывал в Центре видеонаблюдения, где каждый участок был на виду. Всё было организовано идеально, я лично не нашёл ни одного нарушения на выборах», — поделился впечатлениями он.

При этом эксперт отметил, что избирательный процесс в России организован гораздо более профессиональнее и демократичнее, чем в Германии, где на выборах в бундестаг, было подано большое число жалоб.

По мнению правозащитника Эйнарса Граудиньша (Латвия), результаты выборов показали, что «народ России поддерживает политические процессы и программу правящей политической власти». Также можно наблюдать и увеличение спроса на «левую политику», однако, как отметил эксперт, эта тенденция «свойственна многим европейским странам».

«Минимум за год до выборов мы наблюдали беспрецедентное вмешательство во внутренние дела РФ, его поддерживают и внутри страны те силы, которые представляют себя либеральными и демократичными. Но всё связано с одной целью — не признать легитимность выборов, об этом совершенно откровенно говорят в зарубежных медиа», — подчеркнул правозащитник.

Дал позитивную оценку прошедшим выборам и депутат Европейского парламента Мирослав Радачовски, который наблюдал за выборами в Башкирии. «Я увидел высокий технический уровень. И я не увидел несвободы, о которой говорят за рубежом», — заявил эксперт.

Взаимодействие с международными экспертами — одно из значимых направлений работы Ассоциации НОМ.

«Мы благодарны тем зарубежным экспертами и наблюдателям, которые несмотря на все трудности, которые им чинили, всё-таки приехали, своими глазами увидели происходящее, пообщались с общественниками и экспертами — их мнение для нас крайне важно», — подчеркнул на пресс-конференции член СПЧ, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод, добавив, что ряд оценок международных наблюдателей приводится в новом, аналитическом докладе, который будет опубликован на портале НОМ сегодня.

С точки зрения политологического сообщества, кампания была проведена на достойном, организационном уровне, подчеркнул на пресс-конференции исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.

«На площадке научно-практических конференций РОП мы открыты к обмену опытом с зарубежными экспертами, рассмотрению лучших практик для того, чтобы отметить наши недостатки и промахи, совершенствовать избирательную систему России. В целом, выборы были проведены на достойном, организационном уровне», — поделился мнением политолог.