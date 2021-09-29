Международные наблюдатели позитивно оценили сентябрьские выборы в России
Москва, 29 сентября, 2021, 14:04 — ИА Регнум. Международные наблюдатели увидели на прошедших выборах в России хорошо организованную процедуру голосования, соблюдение высоких стандартов по санитарной безопасности на участках, а также полный общественный контроль. О своих впечатлениях наблюдатели из Германии, Латвии, Италии и Словакии рассказали на пресс-конференции в Москве 29 сентября.
Журналист Джулиано Бифольки посетил в дни голосования избирательные участки в Санкт — Петербурге и в Кронштадте, при этом отмечая, что изначально ощущалось давление западной прессы на Россию.
Депутат Бундестага ФРГ Штефан Койтер приезжает в России не первый раз, и в этом году он принял участие в наблюдении за выборами в Республике Башкортостан в составе миссии. По словам Штефана Койтера, на участках всегда присутствовали местные наблюдатели — от открытия участков и до подведения итогов, были установлены и видеокамеры.
При этом эксперт отметил, что избирательный процесс в России организован гораздо более профессиональнее и демократичнее, чем в Германии, где на выборах в бундестаг, было подано большое число жалоб.
По мнению правозащитника Эйнарса Граудиньша (Латвия), результаты выборов показали, что «народ России поддерживает политические процессы и программу правящей политической власти». Также можно наблюдать и увеличение спроса на «левую политику», однако, как отметил эксперт, эта тенденция «свойственна многим европейским странам».
Дал позитивную оценку прошедшим выборам и депутат Европейского парламента Мирослав Радачовски, который наблюдал за выборами в Башкирии. «Я увидел высокий технический уровень. И я не увидел несвободы, о которой говорят за рубежом», — заявил эксперт.
Взаимодействие с международными экспертами — одно из значимых направлений работы Ассоциации НОМ.
С точки зрения политологического сообщества, кампания была проведена на достойном, организационном уровне, подчеркнул на пресс-конференции исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов.