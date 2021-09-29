Ростов-на-Дону, 29 сентября, 2021, 14:01 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Ингушетии Ахмеду Имагожеву, совершившему нападение на пост ДПС в городе Магасе в 2019 году. Суд признал его виновным в участии в международной террористической организации и совершении нападения на сотрудников правоохранительного органа и отправил его в колонию строгого режима на 27 лет, первые пять из которых он будет сидеть в тюрьме, сообщили 29 сентября в СКР.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террорист

Напомним, 31 декабря 2019 года двое террористов совершили наезд на сотрудников полиции на посту ДПС при въезде в столицу Ингушетии. Подбежав к патрульному автомобилю, бандиты вытащили из-за руля инспектора ГИБДД и напали на него с ножами. В результате погиб сотрудник полиции, еще двое пострадали.

Прибывшие на подкрепление полицейские применили табельное оружие, и один из нападавших был ликвидирован, Имагожева с ранениями доставили в больницу. Он ответил за свое преступление по закону.

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