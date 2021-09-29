Казань, 29 сентября, 2021, 14:03 — ИА Регнум. В Татарии снизились темпы вакцинации населения против новой коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки привились чуть больше 1,5 тыс. жителей. Об этом 29 сентября сообщает республиканский минздрав.

Tim Reckmann Вакцинация

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Всего на сегодняшний день вакцинированы 1 млн 81 тыс. 724 человека, в том числе за сутки — 1550. Вторую дозу антиковидной вакцины получили 947 523 человека.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии по состоянию на 29 сентября зарегистрировали 26 999 случаев инфицирования коронавирусом, из них 57 — за прошедшие сутки.

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