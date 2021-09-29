Чебоксары, 29 сентября 2021, 13:58 — REGNUM В Чувашии сегодня, 29 сентября, на первой сессии вновь сформированного Государственного совета избран спикер. Пост занял экс-депутат Госдумы и бывший спикер горсобрания Чебоксар 55-летний Леонид Черкесов («Единая Россия»), сообщает аппарат регионального парламента.
На главную должность в Госсовете претендовали три человека. Помимо Леонида Черкесова, который до этого пять лет депутатствовал в Госдуме, на спикерское кресло претендовали Александр Андреев (КПРФ) и Константин Степанов (ЛДПР).
По итогам голосования пост председателя чувашского парламента занял Леонид Черкесов, которого поддержали 42 депутата из 44-х. Вновь избранный спикер призвал все фракции к конструктивной работе, заявив, что «у нас с вами единая цель — процветание Чувашии и повышение благосостояния ее жителей».
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Справка ИА REGNUM. Леонид Ильич Черкесов родился 13 августа 1966 года в деревне Торханы Шумерлинского района. Выпускник Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова и Волго-Вятской академии госслужбы при президенте РФ. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач Чувашии. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой».
Карьеру начал с работы фельдшером. В 1991 — 2002 годы работал хирургом в городской БСМП в Чебоксарах, затем восемь лет возглавлял городскую больницу № 7, после чего получил пост главного врача новочебоксарской городской больницы. С октября 2020 года по сентябрь 2016 года работал главой города Чебоксары, затем пять лет был депутатом Госдумы.
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