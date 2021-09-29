Чебоксары, , 13:58 — REGNUM В Чувашии сегодня, 29 сентября, на первой сессии вновь сформированного Государственного совета избран спикер. Пост занял экс-депутат Госдумы и бывший спикер горсобрания Чебоксар 55-летний Леонид Черкесов («Единая Россия»), сообщает аппарат регионального парламента.

Леонид Черкесов Наталия Николаева © ИА REGNUM

На главную должность в Госсовете претендовали три человека. Помимо Леонида Черкесова, который до этого пять лет депутатствовал в Госдуме, на спикерское кресло претендовали Александр Андреев (КПРФ) и Константин Степанов (ЛДПР).

По итогам голосования пост председателя чувашского парламента занял Леонид Черкесов, которого поддержали 42 депутата из 44-х. Вновь избранный спикер призвал все фракции к конструктивной работе, заявив, что «у нас с вами единая цель — процветание Чувашии и повышение благосостояния ее жителей».

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