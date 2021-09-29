Приштина, , 14:01 — REGNUM Власти в Белграде нагнетают напряженность на севере Косово и Метохии под влиянием России и пытаются вызвать дестабилизацию всего региона. Об этом заявила президент сепаратистского Косово Вьоса Османи 29 сентября в Приштине, во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Лайен.

Вьоса Османи President-ksgov.net

«Косово всего лишь придерживается правового аспекта и не работает над обострением ситуации в области безопасности. Наоборот, такую тенденцию открыто проявляет сербская сторона, которая, под влиянием российских кругов пытается дестабилизировать весь балканский регион», — процитировал телеканал РТС слова Османи.

Глава сепаратистского образования потребовала, чтобы «все международное сообщество осудило дестабилизирующие намерения Сербии».

Касаясь диалога с Белградом, Османи подчеркнула, что «Косово — конструктивная сторона» в этом диалоге, а его итогом должно быть взаимное признание как «единственное решение для достижения долгосрочного мира в регионе».

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что события в Косово и Метохии «развиваются по сценарию от плохого к худшему». Она напомнила, что сообщество сербских муниципалитетов Косово, создание которого и задумывалось как способ реально гарантировать соблюдение прав и интересов краевых сербов, остается «на бумаге» из-за саботажа Приштины, которая пытается установить на территории провинции свой безраздельный контроль при помощи репрессивного аппарата самозваного косовского «государства».

Очередной кризис в Косово и Метохии разгорелся после того, как Приштина 20 сентября решила применить соглашение «О взаимности», которое, по словам премьер-министра Косово Альбина Курти, было подписано с представителями Белграда в 2016 году. Ссылаясь на это соглашение, Приштина запретила использование сербских автомобильных номеров на территории края.