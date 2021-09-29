Москва, 29 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Ресурс Peopletalk запустил проект, посвященный паралимпийскому спорту и героям прошедшей Паралимпиады в Токио «Все ограничения — у тебя в голове», в рамках которого спортсмены поделились своими мотивирующими историями и рассказали о пути преодоления всех стереотипов, преград и самих себя.

Kremlin.ru Российские паралимпийцы

В рамках проекта уже опубликованы девять историй российских паралимпийцев — триумфаторов, в планах ресурса — новости о развитии паралимпийского движения в России и интервью со спортсменами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Играх в Токио российские спортсмены завоевали 36 золотых, 33 серебряные и 49 бронзовых наград, что стало абсолютным рекордом для нашей сборной за всю историю ее участия в Паралимпиаде. Большой спорт — это большое испытание. На пути к заветной награде спортсмену нужно преодолеть множество трудностей и проявить чудеса выносливости, целеустремленности, веры в себя, чтобы в итоге стать лучшим.