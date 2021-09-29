Москва, 29 сентября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Социальный вектор развития Россия продолжает усиливаться, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Государство уже на протяжении полутора лет активизирует материальную и нематериальную поддержку наиболее уязвимых категорий населения страны.

На фоне неоднородного восстановления рынка труда и заметной инфляции помощь населению оказалась очень кстати.

Важно отметить, что индексация пенсий с учетом инфляции теперь заложена в федеральный бюджет на бессрочной основе. С января по июль профицит бюджета страны достиг почти 800 млрд рублей, это значит, что и дополнительная секторальная поддержка населения может реализовываться без препятствий.

О военных пенсионерах давно не вспоминали, а ведь их судьба на исходе развала СССР и последующих военных конфликтах на просторах бывшей огромной страны заслуживает особого уважения.

Военная пенсия рассчитывается по очень сложной формуле, в среднем по стране она составляет около 25 тысяч рублей. В октябре она подрастет на 3,5−4,5%, то есть, на 1 тыс. рублей и даже выше. Это уже ощутимая сумма.

Президент РФ Владимир Путин абсолютно прав, предлагая изыскать возможности для индексации пенсий еще на 5%. Это будет означать, что при успешной реализации задачи, рост пенсий будет опережать значения официальной инфляции.

Сегодня она достигла отметки около 7% и пока не собирается сдавать свои позиции. Повышение социальных выплат пойдет и на пользу экономике, ведь население начнет активнее тратить деньги на продукты, товары и услуги», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, власти России продолжат повышать пенсии в ближайшие годы, заявил в ходе совещания по экономическим вопросам президент РФ Владимир Путин.

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