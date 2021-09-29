Красногорск, 29 сентября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Урожай яблок 2021 года в Подмосковье может в два раза превысить показатели предыдущего года. Об этом 29 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

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«Массовый сбор урожая яблок в Московской области проходит весь сентябрь. И с каждым годом урожайность ароматных, румяных, сладких и кисло-сладких на вкус подмосковных яблок увеличивается. На сегодняшний день собрано порядка 200 тонн урожая яблок», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский.

По его словам, основными территориями производства яблок в Подмосковье являются городские округа Ленинский и Коломна. Площадь яблоневых садов в регионе составляет порядка 400 гектар.