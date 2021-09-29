Тегеран, 29 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. График финансирования совместных проектов в сфере ядерной энергетики, исключающий задержки оплаты со стороны Тегерана и ускоряющий совместную работу, согласовали Россия и Иран. Об этом 29 сентября сообщил вице-президент исламской республики и глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами по итогам переговоров с генеральным директором государственной корпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым в Москве.

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«Было согласовано, что наши платежные обязательство будут рассчитаны по времени, чтобы (реализация) проектов не задерживалась», — приводит его слова агентство IRNA.

Также Эслами уточнил, что в ходе встречи стороны достигли первичного соглашения о том, «чтобы проекты в атомной сфере реализовывались быстрее».

При этом вице-президент Ирана пояснил, что имеются ввиду сотрудничество в медицинской сфере и работа на АЭС «Бушер», и в том числе — эксплуатация первой очереди станции, а также разработка второго и третьего энергоблоков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что страны, которые не осудили террористические акты против иранского ядерного объекта, не имеют полномочий комментировать отношения Ирана и МАГАТЭ.