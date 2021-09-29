Рязань, 29 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Рязанской области 29 сентября выявлено 135 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативной рабочей группе правительства региона. Зарегистрировано три летальных исхода.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,29%. Всего в Рязанской области подтверждено 42 175 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 38 558 человек, в том числе 119 выписаны после лечения за минувшие сутки.

По данным федерального оперштаба, от осложнений при коронавирусе в регионе скончались 1 113 пациентов.