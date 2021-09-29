Москва, 29 сентября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. Российские власти ждут скорейшего освобождения гражданина РФ Александра Франчетти, задержанного в Чехии, и рассчитывают, что это дело не будет политизировано в угоду Украине. Об этом заявил 29 сентября директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

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По словам дипломата, из-за действий Праги российско-чешские отношения переживают сложные времена, и история с Франчетти не добавляет им позитива. Москва, разумеется, учитывает это при контактах.

«Рассчитываем, что чешская сторона не допустит политизации дела Александра Франчетти в угоду Киеву. Ожидаем от властей Чехии скорейшего освобождения российского гражданина», — сказал Тяпкин РИА Новости.

Он добавил, что российское посольство в Праге плотно контактирует с самим Франчетти, его родственниками и чешским защитником.

Как сообщало ИА REGNUM, о задержании российского гражданина Александра Франчетти в Праге стало известно 12 сентября. Основанием послужил ордер на арест, выданный Украиной. Вероятным поводом для ареста стало участие Франчетти в событиях Крымской весны в 2014 году.

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