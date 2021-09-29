Мокшанский район, Пензенская область, 29 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Жительница Мокшанского района Пензенской области, поверив злоумышленникам, лишилась около 2 млн рублей. С заявлением 59-летняя женщина обратилась в полицию, сообщает УМВД России по региону.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Со слов потерпевшей, она разместила в интернете объявление о поиске работы. На ее сотовый телефон в сентябре позвонил мужчина и предложил работу по проверке текстов. Для этого женщине требовалось установить на свой телефон несколько приложений и создать счет платежной системы для получения зарплаты. Затем женщине позвонил другой мужчина и представился куратором. Для того, что заработал банковский счет необходимо перечислить на него 8 тыс. рублей, заверил звонивший. У потерпевшей денег не оказалась, она воспользовалась кредитной картой. После этого мужчина заговорил женщину и предложил ей оформить кредит на свое имя. Через приложение банка по указанию злоумышленника она оформила кредит на сумму в 980 тыс. рублей. Затем по аналогии оформила кредит в другом банке в размере 989 тыс. рублей. Пенсионерка неоднократно пыталась отменить операции, но ей объяснили, что если это сделать, то деньги обратно не вернуть. В дальнейшем потерпевшая перевела все денежные средства на счета злоумышленников.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

ИА REGNUM напоминает, в Пензе 65-летней женщине предложили попробовать сыграть на фондовой бирже. Женщина отказалась, сообщив, что ее уже обманывали телефонные мошенники. Тогда неизвестный предложил помочь пострадавшей в возврате денежных средств, на что заявительница согласилась.

Читайте также: Жительница Пензы дважды пострадала от телефонных мошенников