Пермь, 29 сентября, 2021, 13:54 — ИА Регнум. В Пермском крае выявили 480 новых случаев заражения коронавирусом, что на семь больше, чем днем ранее, сообщает 29 сентября оперштаб по борьбе с COVID-19.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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С начала пандемии в регионе зарегистрировано 101 070 носителей коронавируса. Из них почти 52% приходится на Пермь. Показатель заболеваемости составил 3888,4 на 100 тыс. населения.

Оправились от коронавирусной инфекции 89 335 пермяков. На сегодняшний день в COVID-отделениях лечится 3851 пациент. Свободным остается 15,7% коечного фонда от фактически развернутого.

Жертвами заболевания стали 4828 человек. За последние сутки зафиксировано 28 смертей.