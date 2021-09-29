Уфа, 29 сентября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. Приговор бывшему министру земельных и имущественных отношений Башкирии вынесен в республике. Об этом 29 сентября сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

В суде установлено, что в ноябре 2015 года обвиняемый без конкурса организовал продажу ООО «Группа компаний СУ-10» двух земельных участков, которые расположены в Уфе на ул. Менделеева за более 26 млн рублей. Это составило 50% от их кадастровой стоимости.

Сообщается, что минземимущества Башкирии не имело права распоряжаться этими участками, поскольку данные полномочия относились к компетенции администрации г. Уфы.

«Кроме того, в мае 2018 года чиновник без процедуры торгов согласовал мену складского помещения, находящегося в оперативном управлении государственного бюджетного учреждения «Башкирский государственный театр оперы и балета», с производственной базой, принадлежащей ООО «Уфа-Инвест». В результате сделки коммерческая фирма получила в собственность складской комплекс, расположенный по адресу: г. Уфа, ул. Софьи Перовской», — говорится в сообщении пресс-службы.

В сентябре 2018 года министр продал этот участок ООО «Уфа-Инвест» за 22 млн рублей поскольку расположенные на нем объекты недвижимости находятся в собственности компании. При этом помещения были в аварийном состоянии, поэтому не могли использоваться по назначению.

Организация изменила вид разрешенного использования земельного участка на «Многоквартирные многоэтажные жилые дома» и в октябре 2018 года реализовала данный участок и производственную базу ООО «Фирма СУ-10».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам превышения полномочий. Свою вину обвиняемый не признал.

«Суд переквалифицировал его действия, исключив квалифицирующий признак в виде наступления тяжких последствий», — говорится в сообщении пресс-службы.

В результате Кировский районный суд г. Уфы признал 49-летнего подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Кроме этого, подсудимый лишен права занимать государственные и муниципальные должности сроком на два года.

Отмечается, что сотрудники прокуратуры не согласились с переквалификацией действий подсудимого, поэтому в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания они намерены обжаловать приговор.