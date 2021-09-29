Сеул, 29 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. Декларация о завершении Корейской войны (1950−1953 гг) может быть «очень полезным» и «значимым» шагом, который укрепит взаимное доверие между Южной Кореей и КНДР, проложит путь к миру и сотрудничеству на Корейском полуострове. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление министра объединения Южной Кореи Ли Ин Ёна.

DDragonNk-Visual Две Кореи

Данное заявление он сделал 29 сентября в ходе встречи с журналистами перед зарубежной поездкой, в ходе которой он посетит Германию, Бельгию и Швецию.

Читайте также: Министр объединения Южной Кореи посетит Германию, Бельгию и Швецию

Ли Ин Ён призвал КНДР откликнуться на призыв к диалогу, чтобы обсудить денуклеаризацию, межкорейские отношения и другие важные вопросы.

Министр отметил, что декларация об окончании войны могла бы сделать возможной нормализацию межкорейских отношений, не создавая экономических, военных и политических проблем, а также не повлияла бы на союз Южной Кореи и США.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, предложил в присутствии США и Китая объявить об официальном окончании Корейской войны (1950−1953 гг).

Читайте также: Глава Южной Кореи предложил объявить о конце войны на Корейском полуострове