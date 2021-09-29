Токио, 29 сентября, 2021, 13:51 — ИА Регнум. Компания Subaru обнародовала видеотизер своего первого электрокроссовера Solterra. Видео размещено на канале Subaru On-Tube в Youtube.

Subaru Тизер Subaru Solterra

На видео демонстрируется некоторые детали внешнего вида машины. Так, можно увидеть, что Subaru Solterra получит бумерангоподобные задние фонари, два небольших спойлера и оптику, состоящую из четырех светодиодных блоков.

Внутри новинки появится приборная панель, которая будет расположена ближе к лобовому стеклу.

Модель была создана совместно с Toyota, поэтому новинка, возможно, получит некоторое сходство с новым электромобилем этой японской компании. Концепт Toyota bZ4X дебютировал весной 2021 года.

Ожидается, что новинка от Subaru получит от bZ4X шасси и моторную линейку. Серийная версия концепта Toyota bZ4X и электрокар Subaru будут представлены в следующем году.

Ранее автопроизводитель Subaru представил седан WRX пятого поколения, построенный на новой платформе.

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