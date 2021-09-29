Нарва, Эстония, 29 сентября, 2021, 13:49 — ИА Регнум. В приграничной Нарве (северо-восточная Эстония) появится необычный сад, смысл которого — увековечить память умершего так, чтобы это еще и приносило пользу обществу. Об этом сообщил местный портал gazeta.ee.

Дарья Драй ИА REGNUM Мемориал Сад Памяти

Руководитель похоронного дома «Ритуал» Ирина Леонович сообщила, что к реализации идеи ее подтолкнула конкретная ситуация.

«За оказанием похоронных услуг к нам обратилась бывшая нарвитянка, ныне жительница Америки. Умершая мама нашей клиентки много лет прожила в Нарве, около 40 лет она проработала в одной из нарвских поликлиник. Урну с прахом дочь решила перевезти в Америку, однако ей захотелось оставить какую-то память о матери и в Нарве. К примеру, посадить здесь памятное дерево», — рассказала Леонович.

По ее словам, руководство города и местной поликлиники отказало в просьбе «американской» нарвитянке. Тогда ей решили помочь в похоронном бюро: «Мы обратились к настоятелю храма Нарвской иконы Божией Матери отцу Виталию с идеей создания Сада памяти, и он нас поддержал».

Так на территории, прилегающей к богадельне храма, недавно появились два новых деревца: яблоня по имени «Ираида» и груша по имени «Олег». Олег — это уже в честь отца Ирины.

Недавно на территории Нарвского дома попечения было посажено дерево в память об умерших от коронавируса