Мытищи, Московская область, 29 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. В деревне Подрезово городского округа Мытищи приступили к сносу незаконного хостела. Об этом 29 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Newstracker.ru Завершение сноса самостроев

Трехэтажный жилой дом, предназначенный для создания хостела, был возведен в 2011 году хозяйкой участка, где предусматривалось личное подсобное хозяйство без права строительства.

«В ходе проверки объекта установлено, что при строительстве не были соблюдены противопожарные и санитарно-бытовые нормативы, здание построено в охранной зоне ЛЭП», — сказано в сообщении.

Суд обязал собственника снести незаконную постройку еще в 2012 году, но то так и не сделал этого. В итоге администрация городского округа Мытищи добилась демонтажа через суд.