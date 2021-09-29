Салехард, 29 сентября, 2021, 13:45 — ИА Регнум. На Ямале за сутки выявлено 98 новых случаев заражения коронавирусом. При этом 12 случаев зафиксировано среди вахтовых рабочих из других регионов, сообщает 29 сентября региональный оперштаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений коронавирусом в ЯНАО составлял 97 случаев.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 29 сентября 50 360 заражений коронавирусом. Выздоровели 48 416 человек, 692 пациента с COVID-19 скончались (на три человека больше, чем днём ранее).