Черкесск, 29 сентября, 2021, 13:44 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки зафиксировано шесть случаев летального исхода пациентов с COVID-19. Общее число умерших достигло 603 человек, сообщили 29 сентября в региональном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За прошедшие сутки также подтверждены тесты на коронавирус еще у 53 человек, выздоровел за те же сутки 31 пациент. Общее количество носителей инфекции увеличилось до 25 401 человека, выздоровели из них 22 557 пациентов.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии 710 человек госпитализированы в стационары. Остальные проходят лечение амбулаторно. Стоит отметить, что увеличения числа госпитализированных с ковид в республике не отмечается — на 1 сентября в госпиталях проходили лечение 705 человек.