Омск, 29 сентября, 2021, 13:43 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались семь человек с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 29 сентября в региональном министерстве здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

По данным минздрава, с начала пандемии в Омской области скончались 2220 пациентов с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 84 102 носителя коронавируса, выздоровели 64 482 человека.