Сыктывкар, 29 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Коми скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии жертвами инфекции стали 1765 жителей республики. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном оперштабе.

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По данным штаба, накануне, 28 сентября, ПЦР-тестированием выявили 228 случаев заболевания COVID-19. Наибольший прирост заболевших отмечен в Сыктывкаре — 75 случаев, Ухте — 44, Ижемском районе — 13 и Усинске — 11. Под медицинским наблюдением находятся 8497 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за роста числа заболевшиХ в Коми бессрочно продлили запрет на проведение массовых мероприятий.