Бишкек, 29 сентября, 2021, 13:42 — ИА Регнум. Одиннадцать авиаперелётов, совершённых президентом, премьер-министром и спикером парламента Киргизии с начала текущего года, обошлись налогоплательщикам в почти 96,4 млн сомов (82,4 млн рублей), передает «Osoo.kg».

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Это на 22 млн сомов (18,8 млн рублей) или почти на треть больше расходов бюджета на полёты высшего руководства республики за январь — сентябрь 2020 года.

Также следует отметить, что глава государства, глава правительства и глава законодательного собрания Киргизии летают на самолетах Як-40 VIP-класса и Ту-154М, принадлежащих авиакомпании «Эйр КейДжи».

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