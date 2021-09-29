Исламабад, , 13:40 — REGNUM Россия и Пакистан подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в военной области, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.

ВВС Пакистана

«Широкий спектр вопросов, связанный с военно-политической обстановкой в Афганистане, обсуждался в углубленном и конструктивном ключе», — сказал Фомин по итогам заседания российско-пакистанского военно-консультативного комитета по вопросам обороны и безопасности, проведенного в Исламабаде.

Он добавил, что необходимость углубления двустороннего взаимодействия обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан Надимом Разой.

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