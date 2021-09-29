Исламабад, 29 сентября 2021, 13:40 — REGNUM Россия и Пакистан подтвердили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в военной области, заявил замминистра обороны РФ Александр Фомин.
Он добавил, что необходимость углубления двустороннего взаимодействия обусловлена, среди прочего, стремительным развитием ситуации в этой стране.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов обсудил вопросы двустороннего военного сотрудничества с председателем объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан Надимом Разой.
Читайте также: Начальник российского Генштаба встретился с пакистанским коллегой