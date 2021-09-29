Красногорск, 29 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. С начала 2021 года почти 400 детей-сирот были обеспечены квартирами в Подмосковье. Об этом 29 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новое жилье

«С начала года в Подмосковье уже 382 ребенка-сироты получили собственные квартиры. До конца года жильем будут обеспечены 785 сирот. На эти цели выделено свыше 2,6 млрд рублей», — сказала зампред правительства — министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Для сравнения, в 2020 году в Подмосковье квартиры получили 788 детей-сирот. По словам чиновницы, квартиры выдаются уже оборудованные всем необходимым, почти половина из них — в домах-новостройках.