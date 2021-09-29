Берлин, , 13:38 — REGNUM Восстановить вещание немецких проектов Russia Today в YouTube можно только применив запретительные меры против их немецких аналогов в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 сентября, комментируя заявление министерства иностранных дел России.

Цензура Wikimedia.org

Ранее в МИД заявили, что обратятся к российским ведомствам с просьбой принять меры против YouTube и германских СМИ из-за блокировки каналов немецких проектов RT. Блокировку в министерстве назвали «актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, совершенным при «потворстве, если не по настоянию» властей Германии и немецких СМИ.

« Призыв МИДа России совершенно обоснован. На деятельность YouTube в России должны быть наложены существенные ограничения, вещание Deutsche Welle заблокировано, а деятельность других немецких СМИ тоже существенно ограничена.

Тут надо хорошо понимать, что главную положительную задачу — восстановление вещания немецких проектов RT в YouTube — можно только через применение отрицательных, запретительных мер против их немецких аналогов в России. Другого языка ни немцы, стоящие за этим запретом, ни американцы не поймут.