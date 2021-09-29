Берлин, 29 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Восстановить вещание немецких проектов RussiaToday в YouTube можно только применив запретительные меры против их немецких аналогов в России, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 29 сентября, комментируя заявление Министерства иностранных дел России.

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Ранее вМИДзаявили, чтообратятся к российским ведомствам с просьбой принять меры против YouTube игерманскихСМИ из-за блокировки каналов немецких проектовRT. Блокировкув министерстве назвали«актом беспрецедентной информационной агрессии» со стороны YouTube, совершеннымпри «потворстве, если не по настоянию» властей Германии и немецкихСМИ.

« Призыв МИДа России совершенно обоснован. На деятельность YouTube в России должны быть наложены существенные ограничения, вещание Deutsche Welle заблокировано, а деятельность других немецких СМИ тоже существенно ограничена.

Тут надо хорошо понимать, что главную положительную задачу — восстановление вещания немецких проектов RT в YouTube — можно решить только через применение отрицательных, запретительных мер против их немецких аналогов в России. Другого языка ни немцы, стоящие за этим запретом, ни американцы не поймут.