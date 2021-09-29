Уфа, 29 сентября, 2021, 13:38 — ИА Регнум. Мужчина скончался на пешеходном переходе в Уфе. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пешеходы

По одной из версий, днем 29 сентября на пересечении улиц Кирова и Мустая Карима автомобиль «Volkswagen Polo» пропустил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе, в последующем пешеход при падении задел проезжающий мимо автомобиль.

«По информации медицинских работников смерть 68-летнего мужчины наступила по состоянию здоровья», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии автомобиль сбил лося.