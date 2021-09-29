Ульяновск, 29 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. В Ульяновской области с 1 октября вступают в силу дополнительные ограничительные меры в условиях пандемии коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Иван Шилов ИА REGNUM Образование

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В регионе внесены изменения в указ о введении режима повышенной готовности. Согласно новой редакции, с 1 октября по 1 декабря 2021 года до десяти человек ограничивается число участников регистрации брака в торжественной обстановке.

Кроме того, несовершеннолетние не смогут посещать торговые центры без родителей.

Также изменения касаются дополнительного образования: обучение будет идти в формате индивидуальных занятий или малокомплектных групп (не более 10 человек). Напомним, что ранее министерство здравоохранения Ульяновской области предложило вернуть на «дистант» школьников и студентов.

Региональные власти подчёркивают, что данные ограничения вводятся с учётом предложений Роспотребнадзора и органов власти.

Отметим, что с ноября на массовые мероприятия, в учреждения общепита, спортивные и культурно-концертные учреждения смогут пройти только привившиеся от COVID-19, переболевшие или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне пандемии коронавируса в Ульяновской области также заболевают ОРВИ. За неделю, с 20 по 26 сентября, ОРВИ выявлено у 14 950 жителей Ульяновской области, в том числе у жителя Ульяновска. Эпидпорог превышен среди школьников.