Омск, 29 сентября, 2021, 13:37 — ИА Регнум. По состоянию на 29 сентября в Омской области подтверждено 84 102 случая заражения коронавирусом, в том числе за прошедшие сутки в регионе COVID-19 диагностировали у 363 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

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За сутки в Омской области выздоровели 466 человек. Общее количество выздоровевших в регионе на сегодняшний день — 64 482 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Омской области было подтверждено 362 случая заражения коронавирусом, список выздоровевших пополнился 463 фамилиями.