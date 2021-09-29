Москва, 29 сентября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Рэпер Face (настоящее имя — Иван Дрёмин) сообщил об отмене своего концертного тура по городам России. Он опубликовал пост на эту тему в личном Instagram-аккаунте 28 сентября.

Скриншот с YouTube Рэпер Face

По словам Дрёмина, отмена выступлений стала вынужденной мерой из-за давления властей на организаторов и владельцев концертных площадок. «Формулировка везде одна и та же — «вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь — ждите серьезных неприятностей», — пишет Face.

«Возможно, это всего лишь невероятное совпадение, но ровно с такой же невозможностью столкнулись в этом году и некоторые другие артисты», — отметил рэпер. По его мнению, причиной давления на музыкантов является их «выражение гражданской позиции в защиту базовых гуманистических ценностей».

Ранее Иван Дрёмин стал гостем YouTube-шоу «В гостях у Гордона». В интервью рэпер рассказал о своём детстве, шизофрении матери и отношениях с блогером Марьяной Ро.