Джакарта, 29 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Большинство жителей Индонезии не согласны с платной вакцинацией против коронавируса, сообщает Kompas.

(сс) qimono Вакцинация

Согласно опросу, 53% респондентов заявили, что платная вакцинация может способствовать коррупции. 67% опрошенных считают, что платная вакцинация — это несправедливо, особенно по отношению к людям, которые не могут себе это позволить.

Опрос проводился в период с 6 по 22 августа 2021 года. В нем приняли участие 8299 жителей Индонезии в возрасте от 18 лет и старше.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия готова помочь Сингапуру бороться с коронавирусом.