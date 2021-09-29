Магас, 29 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. В Ингушетии появились на свет с начала 2021 года три тысячи детей. Рождение трехтысячного малыша зарегистрировано в отделе ЗАГС Назрановского района и города Назрани, сообщили 29 сентября в пресс-службе главы и правительства республики.

Младенец

«Им оказался мальчик Мухаммад, родившийся в семье Цуровых — жителей селения Гули Джейрахского района. Всего за сентябрь 2021 года органами ЗАГСом Ингушетии составлены 676 записей актов о рождении на новорожденных детей», — говорится в сообщении.

Напомним, Ингушетия является одним из немногих субъектов РФ, в котором в последние годы сохраняется высокая рождаемость. Так, по коэффициенту рождаемости в 2020 году Ингушетия с показателем 16,6 занимала третье место в России после Чечни и Тувы.

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