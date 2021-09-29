Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 29 сентября, 2021, 13:33 — ИА Регнум. Глава правительства Канарских островов Анхель Виктор Торрес уверен, что теперь поток лавы в море перестанет расширять лавовые потоки на суше и, следовательно, перестанет наносить больший ущерб острову. Об этом он рассказал в программе Herrera en Cope, сообщает испанское издание La Razón.

Цитата из видео на YouTube Извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Испания

Следите за развитием событий в трансляции: «Штормит, морозит, заливает: катаклизмы погоды в России и мире – все новости»

По его словам, лучшим сценарием развития ситуации будет то, что поток лавы перестанет «расширяться и затрагивать большое число домов», несмотря на то, что уже нанесен «огромный и непоправимый ущерб» как в населённых пунктах, так и в сельскохозяйственных районах.

Он сослался на данные по состоянию на утро 29 сентября, согласно которым лава «продолжает поступать в море» с «нормальным уровнем», и что граждане в районах, которые расположены неподалёку, «ограничены, потому что у них есть проблемы с качеством воздуха».