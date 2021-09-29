Рига, 29 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. Решение латвийских властей о том, что о с сентября нынешнего года русское вещание Латвийского телевидения покинет телеэфир и продолжит трансляцию только в интернете, пересмотрено. Об этом сообщила оппозиционная партия «Русский союз Латвии» на своей странице в социальной сети Facebook.

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Новости на русском языке останутся на телеканале LTV7 как минимум до конца 2021 года, отметили в партии. Новости будут выходить в 19:00 по местному времени (совпадает с московским), что даст возможность получать информацию о происходящем в Латвии на родном языке примерно 60 000 зрителям этого телеканал.

Подчеркивается, что проекты телеканала на русском языке софинансирует Британское бюро по сотрудничеству с зарубежными странами и развитию совместно с Госдепартаментом США, вложившим в развитие львиную долю затраченных средств.

Как заявил посол Великобритании в Латвии Пол Брамел, «мы видим, что в Латвии официальный язык — это латышский, но для большой части общества русский язык является родным. Важно, чтобы СМИ были гибкими и обеспечивали новостями всех».

«Русский союз Латвии» отметил, что без британо-американского финансирования русскоязычное телевещание в Латвии не смогло бы продолжить свое существование. Местные власти все последние годы выдавливали русские СМИ из инфопространства страны, утверждая, что жители Латвии должны получать информацию на латышском языке.