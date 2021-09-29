Мурманск, 29 сентября, 2021, 13:32 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 151 новый случай заболевания COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

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Лидеры по суточному приросту заболевших — областной центр (+56), Мончегорск (+34) и Оленегорск (+12). Всего на лечении с инфекцией находятся 15 253 северянина.

По данным штаба, за сутки в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2071.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 22 430 случаев COVID-19, скончались 857 человек.