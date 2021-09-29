Таллин, 29 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. Нежелание официальных властей Эстонии и Швеции участвовать в новой экспедиции к месту гибели пассажирского парома «Эстония» выглядит подозрительно, особенно на фоне новых фактов, вскрытых при погружении к затонувшему судну.

Паром

Об этом известный публицист русской Эстонии, главный редактор портала stolitsa. ee Александр Чаплыгин на своей странице в социальной сети Facebook.

«Все тайное когда-нибудь становится явным. Странно, что никто ещё не заговорил о «русском следе». Хотя есть сильное подозрение, что веревочка на самом деле тянется к правящим кругам Эстонии и Швеции, которые сделали все, чтобы не допустить настоящего расследования катастрофы», — написал он.

На состоявшейся 28 сентября пресс-конференции активист исследовательской группы Fokus Estonia Ларс Ангстре сообщил, что на визоре затонувшего парома имеются признаки механических повреждений.

Это, как он считает, полностью опровергает выводы следственной комиссии о том, что визор отвалился от корпуса «Эстонии» в результате механического повреждения и открыл доступ воде для попадания внутрь судна.

По его словам, повреждения металла показывают, что визор был открыт за короткий промежуток времени при очень сильном давлении тепла. Ангстрем утверждает, что такие повреждения могут быть вызваны только взрывом.