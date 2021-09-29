Красногорск, 29 сентября, 2021, 13:31 — ИА Регнум. С 1 октября в Подмосковье начинается сезон охоты на копытных животных. Об этом 29 сентября сообщается на сайте правительства Московской области.

Defense.gov Охотничье ружье

Возможность охотится на этот вид дичи будет действовать в регионе до 10 января. В этот период в регионе можно будет добывать лося, косулю, пятнистого и благородного оленей. Также с 1 октября по 28 февраля в Московской области можно будет охотиться на кабана.

Как отметил зампред правительства — министр экологии и природопользования области Андрей Разин, число охотников, включая приезжих, может достигнуть в регионе полумиллиона человек.

«Конечно, все они одновременно не выйдут в угодья, но в сезон количество охотников остается большим. Между тем, в осенне-зимний период разрешено добыть всего 1324 животных: 886 особей лося, 222 особей европейской косули, 120 и 96 особей благородного и пятнистого оленей соответственно», — сказал Разин.