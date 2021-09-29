Площадь садов под яблоки и груши в Эстонии неуклонно сокращается
Таллин, 29 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За год в Эстонии потребляется в среднем 17 000 тонн свежих яблок и груш, что составляет почти 114 миллионов фруктов среднего размера. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.
Это означает, что один человек потребляет около 13 кг яблок и груш в год — примерно по 7 плодов среднего размера в месяц. Однако лишь каждый 11-й потребляемый фрукт отечественного происхождения, отмечает исследование. Фрукты на прилавке в Эстонии, в основном, импортного происхождения.
На протяжении как минимум 20 лет посадочные площади под яблоки и груши в Эстонии неуклонно сокращаются. В прошлом году местный урожай яблок и груш составил чуть более 1600 тонн. Такой урожай получен на площади 1200 га.
Особенно резко сократилось количество сельскохозяйственных домохозяйств. Более 70 лет назад 70% всех яблок и груш в Эстонии выращивались на приусадебных участках, но теперь ситуация кардинально изменилась. Падение составило 30% от прежних площадей.
Всего в домохозяйствах Европейского Союза было собрано 13 млн тонн яблок и груш с 580 000 гектаров. Крупнейшим производителем яблок и груш была Польша — более 170 000 гектаров. За Польшей следуют Италия, Румыния и Франция, у которых значительно меньшие площади.