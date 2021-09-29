Таллин, 29 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. За год в Эстонии потребляется в среднем 17 000 тонн свежих яблок и груш, что составляет почти 114 миллионов фруктов среднего размера. Об этом сообщил Департамент статистики Эстонии со ссылкой на собственные данные.

Андрей Черкасский ИА REGNUM Сады

Это означает, что один человек потребляет около 13 кг яблок и груш в год — примерно по 7 плодов среднего размера в месяц. Однако лишь каждый 11-й потребляемый фрукт отечественного происхождения, отмечает исследование. Фрукты на прилавке в Эстонии, в основном, импортного происхождения.

На протяжении как минимум 20 лет посадочные площади под яблоки и груши в Эстонии неуклонно сокращаются. В прошлом году местный урожай яблок и груш составил чуть более 1600 тонн. Такой урожай получен на площади 1200 га.

Особенно резко сократилось количество сельскохозяйственных домохозяйств. Более 70 лет назад 70% всех яблок и груш в Эстонии выращивались на приусадебных участках, но теперь ситуация кардинально изменилась. Падение составило 30% от прежних площадей.

Всего в домохозяйствах Европейского Союза было собрано 13 млн тонн яблок и груш с 580 000 гектаров. Крупнейшим производителем яблок и груш была Польша — более 170 000 гектаров. За Польшей следуют Италия, Румыния и Франция, у которых значительно меньшие площади.