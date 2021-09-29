Ульяновск, 29 сентября, 2021, 13:26 — ИА Регнум. В Ульяновской области за неделю зарегистрировано 14 950 случаев ОРВИ, из них более 83% — жители Ульяновска. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

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По сведениям ведомства, за последнюю неделю, с 20 по 26 сентября, ОРВИ официально подтверждено у 14 950 жителей Ульяновской области. Показатель заболеваемости в расчёте на 10 тыс. человек составил 128,77.

Среди заболевших — 12 431 житель Ульяновска. Показатель заболеваемости в региональной столице превышает областной уровень, составив 177,37.

В ведомстве отмечают, что эпидемический порог превышен на 17,5%, в возрастных группах от 7 до 14 лет, на 18,9% — в группе несовершеннолетних от 15 лет и старше.

В Ульяновской области также проводится вакцинация от гриппа. Всего в регионе планируется привить 60% населения, включая детей с шестимесячного возраста. Врачи напоминают, что между вакцинацией (ревакцинацией) от COVID-19 и вакцинацией от гриппа необходим месячный перерыв.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области привились от COVID-19 свыше 359 тыс. жителей, в том числе завершили вакцинацию более 306 тыс. человек. Плановый охват — 595 тыс. человек.