Брюссель, , 13:26 — REGNUM Переговоры в раздельном режиме с представителями Сербии и Косова, для разрешения сложившегося в регионе кризиса, начал в Брюсселе Европейский союз. Об этом 29 сентября сообщил спецпредставитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак на своей странице в соцсети Twitter.

ЕС Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня утром я провел две раздельные встречи с главными переговорщиками Косово и Сербии, чтобы обсудить пути разрешения нынешнего кризиса», — написал он в своем сообщении.

Кроме того, Лайчак уточнил, что указанные переговоры будут продолжаться в течение дня.

При этом также известно, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе своего запланированного турне по странам Западных Балкан 29 сентября приедет в Белград и Приштину для обсуждения ситуации в Северном Косове с президентом Сербии Александром Вучичем и главой правительства Косова Альбином Курти.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала от Приштины и Белграда возобновления диалога.