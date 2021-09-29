Москва, 29 сентября 2021, 13:24 — REGNUM Россия не хотела бы, чтобы турецкое вооружение использовалось Украиной для нанесения ударов по территории Донбасса, заявил 29 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ходе встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с его украинским коллегой Владимир Зеленским в рамках Генассамблеи ООН главы двух стран договорятся о строительстве завода по производству турецких беспилотников «Байрактар» на Украине.
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